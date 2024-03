'Pedir desculpas seria exagero', diz Temer sobre cobrança de Israel a Lula

O ex-presidente Michel Temer não acredita que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva deva atender ao pedido de Israel e se desculpar pela referência feita à Alemanha Nazista, no debate sobre a situação em Gaza. Mas sugeriu que ele justifique que foi "mal-interpretado".

Falando em Dubai durante um evento da LIDE, Temer defendeu que a diplomacia continue a operar para desfazer a tensão entre Brasil e Israel e ensaiou uma crítica ao "embate desnecessário" que se criou com Tel Aviv. Para ele, a Constituição "prega a pacificação interna e externa" e deixou claro que não vê com bons olhos as diferentes atitudes de Lula, tanto na política externa como na tensão doméstica. "Eu sempre usei palavras moderadas", comparou.

Mesmo assim, Temer indica que não seria o caso de Lula se retratar. "Pedir desculpas é um certo exagero", disse o ex-presidente. Para ele, Lula deveria ter, logo em seguida à frase, ido a público dizer que não foi interpretado corretamente.