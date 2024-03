O suspiro de uma jovem saudita

Fechou os olhos e suspirou.

Retirou a roupa preta que a cobria. Por baixo, jeans e camiseta branca. Abriu sua bolsa e, sem espelho nem medo, retocou sua maquiagem.

Não me cabe fazer qualquer julgamento aqui. Apenas estou relatando uma cena que presenciei.

Mas, nestes últimos dias, na Arábia Saudita, houve uma tentativa de me convencer de que existe um avanço real do governo em relação aos direitos das mulheres. Afinal, diziam eles, elas foram autorizadas a dirigir, a ter um emprego e a viajar sem a autorização do marido. Entraram no mercado de trabalho e, com isso, ampliaram as possibilidades de lucros do capitalismo.

Quando questionei um homem, porém, sobre o motivo pelo qual foram necessários tantos anos para que elas fossem autorizadas a dirigir, a resposta foi reveladora.

"As coisas chegam no seu tempo adequado. Além disso, elas não tinham do que se queixar antes. Tinham motoristas que as levavam e que eram pagos pelos maridos", disse meu interlocutor. "Não estavam trancadas em casa", insistiu.