Violência obriga Brasil a suspender atendimento em consulado no Haiti

A violência no Haiti ganhou uma dimensão sem precedentes nos últimos dias, levando a um colapso da segurança pública e com diferentes grupos armados controlando zonas inteiras da capital e até do país.

A crise levou o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, à renúncia nesta segunda-feira, abrindo certa esperança de uma estabilização. Sua saída era exigida por grupos armados. No fim de semana, gangues e policiais entraram em conflito em locais como palácio presidencial, delegacias e prisões. A União Europeia anunciou a evacuação de todos os seus funcionários do país.

Nos últimos dias, a ONU também anunciou a suspensão de parte de sua ação no país.

"A insegurança forçou o Fundo Mundial de Alimentação a suspender seu serviço de transporte marítimo", indicou a agência internacional em um comunicado. "Com as estradas bloqueadas, essa era a única maneira de transportar alimentos e medicamentos para organizações de ajuda e desenvolvimento da capital Porto Príncipe para outras partes do país", disse.

Segundo a ONU, os parceiros humanitários relatam escassez de medicamentos e equipamentos médicos, além de sangue, leitos e pessoal para tratar pacientes com ferimentos a bala nas áreas próximas a Porto Príncipe.

"As mulheres foram afetadas de forma desproporcional pela violência e representam pouco mais da metade dos deslocados. Se a violência continuar, cerca de 3.000 mulheres grávidas em Porto Príncipe podem não receber o atendimento médico de que precisam", aponta a ONU.



De acordo com a entidade, o Plano de Resposta e Necessidades Humanitárias para o Haiti deste ano, que requer US$ 674 milhões, foi financiado em apenas 2,6%, com US$ 17,7 milhões recebidos. "É urgentemente necessário um financiamento adicional para apoiar o povo do Haiti", pediu a ONU na segunda-feira.