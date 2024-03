Plataformas digitais são cobradas na ONU a garantir integridade de eleições

Em seu discurso, a Conectas Direitos Humanos vai "expressar sua preocupação com o crescente cenário de desinformação e discurso de ódio e seu impacto nas democracias".

"Em 2024, viveremos um megaciclo de eleições. Nesse sentido, as empresas de mídia social devem garantir a integridade desses processos, aplicando as mesmas ferramentas de proteção em países do Norte e do Sul Global", defendeu.

Se a existência de moderadores humanos é uma constante na Europa e em inglês, a situação é radicalmente diferente em línguas marginalizadas, que não são prioridade para as redes sociais .

O português é a 6a língua mais usada na Internet, representando 3,35% do conteúdo da rede, contra 26% do inglês, 13% do chinês e 8% do espanhol.

Outro ponto levado pela Conectas para a ONU se refere à "capacidade de produção de campanhas de desinformação em larga escala usando ferramentas de inteligência artificial generativa afeta o direito à informação e à privacidade".

"Além de confundir os cidadãos, as falsificações profundas afetam negativamente os processos eleitorais, servindo para disseminar a misoginia, o racismo e o ódio contra grupos sociais historicamente atacados, aprofundando o problema da violência política", alertará.