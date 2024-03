Sigilo, monitoramento e mal-estar: Marielle pautou agenda externa do Brasil

Os documentos internos da chancelaria também revelam que o Itamaraty monitorou a imprensa estrangeira de uma forma detalhada, principalmente quando o assunto é a suposta relação da família Bolsonaro com milícias. No dia 14 de março de 2019, a embaixada do Brasil em Estocolmo informou ao Itamaraty em Brasília que uma matéria no jornal sueco Dagens Nyheter traz "graves insinuações de vínculos do senhor presidente com facções criminosas do Rio supostamente envolvidas no crime".

Em 13 de fevereiro de 2020, a embaixada do Brasil em Roma informou ao Itamaraty sobre um artigo no jornal La Repubblica, no qual se fazem "ilações difamatórias" em relação ao presidente Bolsonaro. O embaixador, no telegrama, revela que mandou uma carta à redação do jornal. Na comunicação, ele ainda repudiou o artigo e disse que defende a liberdade de imprensa.

Em abril de 2020, o então ministro Ernesto Araújo, chefe da diplomacia do governo de Jair Bolsonaro, não atendeu ao pedido da bancada do PSOL, que solicitou oficialmente os telegramas internos, instruções e documentos sobre possíveis orientações do Itamaraty a seus postos no exterior sobre o que deve ser dito em relação ao assassinato de Marielle Franco.

Apuração seria "o teste" do governo Lula, diz relator da ONU

A pressão sobre o Brasil não acabou com a derrota de Bolsonaro nas urnas. No final de 2022, Clément Nyaletsossi Voule, relator da ONU sobre o direito à associação pacífica, afirmou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tinha a obrigação de garantir que a impunidade não prevaleça no caso do assassinato de Marielle Franco.

"Se o novo governo quer ser levado a sério, ele terá de lidar com esse caso", disse o relato. "Ele precisa garantir que as investigações cheguem até as pessoas que ordenaram o crime, e não apenas até quem puxou o gatilho. Mas quem planejou e quem está na base disso", disse. "Isso deve ser uma prioridade, inclusive para a imagem do Brasil", destacou o relator.