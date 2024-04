Biden e Putin bloquearam trabalhos da ONU sobre fim de imunidade a líderes

Em resumo, um líder estrangeiro poderia ser preso se cometesse um desses atos. O projeto foi amplamente aplaudido por países europeus, enquanto a Ucrânia insistiu para que o "crime de agressão" fosse incluído. Mas o texto, resultado de mais de dez anos de negociações, foi vetado por americanos e russos, e sofreu a oposição de grande parte do mundo em desenvolvimento. O Brasil, conforme revelou o jornal Folha de S. Paulo, tampouco acatou a proposta da forma que ela foi apresentada.

Como resultado, o tema sequer está incluído na agenda da próxima reunião da Comissão, em maio em Genebra.

Se o debate é antigo, ele ganhou uma nova dimensão desde que Putin foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional, o que envolve para alguns sua prisão obrigatória caso ele pise fora da Rússia.

O debate agora pode definir se ele estará na cúpula do G20, no Rio de Janeiro no segundo semestre do ano.

O que diz o governo dos EUA: apoio ao texto só existe entre europeus

Em um documento submetido à Comissão, a Casa Branca deixou claro que não concorda com a proposta sobre o fim da imunidade, da forma tratada pela entidade.