Após críticas, governo Maduro convoca embaixadores para 'explicar' eleições

"Tivemos a oportunidade de revisar, ponto por ponto, as leis venezuelanas, a política nacional, e vimos como o processo de nomeação de candidatos foi realizado de acordo com a legislação nacional, leis e regulamentos eleitorais", disse o chanceler.

Críticas do Brasil e denúncias da ONU

Na semana passada, depois de um período de longo silêncio, o governo Lula afirmou estar "preocupado" com as eleições venezuelanas, depois de a criação de obstáculos para o registro da oposição.

A crítica gerou uma reação enérgica do governo Maduro, que chegou a sugerir que a posição brasileira estava sendo influenciada pelos EUA. Uma semana antes, porém, a missão de inquérito criada pela ONU para examinar a situação venezuelana havia concluído que, diante da repressão conduzida por Maduro, dificilmente a eleição de julho poderia ocorrer de uma forma ideal.

Nos bastidores, a esperança da ONU é de que o posicionamento do Brasil ajude a garantir que Maduro não rompa os acordos de Barbados que, em outubro de 2023, estabeleceu as regras entre a oposição e o regime para a organização do pleito. Em troca, as sanções internacionais também seriam retiradas.