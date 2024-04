Brasil poupa Irã em resolução na ONU para investigar regime

O mandato da equipe de três mulheres, estabelecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em novembro de 2022, expira nesta semana e os peritos consideram que precisam continuar a apurar a situação iraniana.

Brasil se diz preocupado, mas aposta em cooperação

Ao explicar sua posição, o governo brasileiro admitiu que está preocupado com a situação de direitos humanos no Irã. Mas aposta na cooperação de Teerã.

De acordo com o embaixador do Brasil na ONU, Tovar Nunes da Silva, o governo "reconhece o engajamento" do Irã com os organismos internacionais e "incentiva" Teerã a cooperar.

Apesar de citar "progressos" em algumas áreas, o Itamaraty afirma que continuar "profundamente preocupado" com a aplicação da pena de morte, inclusive contra crianças. O Brasil também pede mais medidas para garantir a liberdade de expressão e pede fim de algumas das leis que discriminam mulheres.

O governo deixou claro que é "perturbador" os atos contra mulheres e minorias. Mas explicou que iria se abster na resolução "por entender que o Irã vai colaborar".