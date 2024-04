Lula muda voto de Bolsonaro e ONU aprova resolução contra armar Israel

O texto foi aprovado com o apoio de 28 países, seis contra e 13 abstenções. Argentina e Paraguai votaram ao lado de Israel, assim como os EUA e Alemanha. Israel se disse "surpreso" diante do voto favorável de alguns países europeus, como Finlândia e Bélgica.

O Brasil apoiou a resolução. Em sua primeira participação como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU no governo Lula, o Itamaraty reverteu o posicionamento que havia sido adotado por Jair Bolsonaro em resoluções propostas contra Israel.

Além do texto que cita as armas, o governo brasileiro foi além e até mesmo patrocinou duas das quatro resoluções que serão submetidas ao voto na ONU nesta sexta-feira.

O voto brasileiro pode ampliar ainda mais o mal-estar entre o governo brasileiro e o de Israel. Comentários feitos pelo presidente Lula numa referência à Alemanha nazista levaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a declarar o brasileiro como "persona non grata".

Durante a reunião, o embaixador do Brasil na ONU, Tovar Nunes da Silva, afirmou que, desde o começo do conflito, o país tem condenado os ataques terroristas feitos pelo Hamas. "Também rejeitamos a resposta indiscriminada e desproporcional de Israel, que resultou um enorme número de mortes, especialmente mulheres e crianças, causando fome e a destruição de infraestrutura civil", afirmou.

"Acreditamos que a responsabilização completa de todas as violações do direito internacional é fundamental para acabar com o ciclo de violência e impunidade", disse o diplomata. "Todas as violações devem acabar", pediu o embaixador, sinalizando o apoio do Brasil aos mecanismos da ONU para investigar os crimes.