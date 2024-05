Plano prevê trocar 1 militar israelense por 50 palestinos e fim de guerra

A proposta que está sendo negociada entre Hamas e Israel prevê fases para a implementação de um acordo que poderia encerrar a guerra que já fez mais de 34 mil mortos. Cada uma das etapas seria de 42 dias e prevê, ao final, o fim do bloqueio sobre Gaza.

De acordo com os pacote entregue para as lideranças do Hamas e Israel e que está sendo mediado pelo Egito, Catar e EUA, o processo de paz ocorreria a partir de etapas. O Hamas sinalizou que estava disposto a aderir ao pacto, enquanto Israel alertou que a proposta ainda estava "distante" do que Tel Aviv gostaria de ver. Mas, ainda assim, as conversas foram mantidas.

A partir desta terça-feira, os negociadores voltam a se reunir no Cairo, na esperança de que um entendimento possa ser costurado.