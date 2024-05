Lula adia viagem ao Chile devido à tragédia pelas chuvas no RS

O presidente, segundo interlocutores, não quer deixar espaço para ser criticado por omissão ou por não estar engajado numa resposta à crise.

A viagem estava marcada para ocorrer na quinta-feira (16). No Chile, Lula teria reuniões com o presidente Gabriel Boric. O encontro era aguardado desde o começo do governo petista.

Ambos adotaram uma agenda progressista em seus respectivos países, e a expectativa era de que um entendimento fosse logo estabelecido entre Santiago e Brasília. Contudo, as diferenças de posições em relação à situação venezuelana e em outros temas da política internacional mostraram Boric e Lula em lados opostos, inclusive ao tratar da integração sul-americana.

Na imprensa internacional, a crise no Rio Grande do Sul é considerada como um teste para Lula.

"Os assessores [de Lula] dizem que ele está perfeitamente consciente de que este pode ser o seu 'momento Katrina', uma referência ao furacão de 2005 que pegou o presidente dos EUA, George W. Bush, desprevenido e entrou no vocabulário global como sinônimo de fracasso de liderança em uma crise", afirmou na semana passada a Bloomberg.

Retomada de projeto de integração regional

Ao adiar a viagem ao Chile, Lula coloca em compasso de espera seu objetivo de retomar o processo de integração regional. Uma das metas do brasileiro era a de convencer Boric a voltar para a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e, assim, reconstruir o projeto de aproximação entre os países.