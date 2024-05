Eslovaco propôs que Ucrânia cedesse território e gerou polarização

Mas o assassinato de um jornalista gerou protestos por todo o país e que resultaram em sua queda em 2018.

Camaleão, Fico abandonou o entusiasmo pró-UE do início de sua carreira política para passar a adotar um discurso anti-Ocidental e questionando as políticas de lockdown e de máscaras na pandemia.

Fico também se alinhou às posturas mais radicais do líder de extrema direita da Hungria, Viktor Orbán. Atacou as ONGs, manipulou uma reforma para controlar a televisão pública, se opôs ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e chegou a qualificar a adoção de crianças por casais homossexuais como sendo "perversão". Ele ainda acelerou reformas que espelhavam as mudanças promovidas por Orbán, como a redução das penas por crimes financeiros e desmonte do combate à corrupção.

Ele voltaria ao poder em 2023, desta vez liderando uma coalizão ultranacionalista e sinalizando posturas contrárias à continuação do financiamento da UE para apoiar a Ucrânia na guerra contra os russos. Ele ainda prometeu não contribuir mais para ajudar Kiev financeiramente e nem com armas, e afirmou ser contrário às sanções contra Moscou.

Numa declaração que causou consternação na UE, ele anunciou que Putin não seria preso se viajasse para a Eslováquia. O russo é alvo de um mandato de prisão por parte do Tribunal Penal Internacional.

Ele ainda disse que a única forma de acabar com a guerra seria se a Ucrânia abrisse mão de parte de seu território.