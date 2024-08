Governo decide expulsar embaixadora da Nicarágua em retaliação a Ortega

Até então, o Brasil fazia parte do grupo latino-americano responsável por propor resoluções no Conselho de Direitos Humanos sobre o país centro-americano e autor do projeto que criou a investigação sobre Ortega. Mas, naquele momento, a delegação do Chile tomou a palavra para ler a acusação contra as autoridades nicaraguenses e deixou claro que o Brasil não fez parte.

Dias antes, uma outra declaração lida em nome de mais de 50 países denunciando Ortega tampouco tinha recebido o apoio brasileiro.

Em meados do ano passado, mais de 50 dissidentes nicaraguenses protestaram contra o posicionamento do governo Lula na OEA (Organização dos Estados Americanos). O centro do debate era uma resolução que condenava o regime centro-americano. Mas uma proposta brasileira de modificação do texto foi interpretada como uma tentativa do Itamaraty de suavizar as críticas a Ortega.

O governo brasileiro negou que quisesse enfraquecer a resolução e insistia que apenas buscava que canais de diálogo fossem mantidos. No lugar de um documento para isolar o regime ainda mais, o Brasil alertava que o caminho era o de fortalecer a democracia. O Itamaraty também aponta que iria chancelar apenas denúncias e fatos que estivessem comprovados.

Mesmo assim, o grupo de dissidentes nicaraguenses se uniu para protestar. Numa carta aberta, dezenas deles denunciaram o que seria uma "manobra" do governo Lula. No segundo semestre de 2023, o Itamaraty promoveu um mudança no seu tom e se aliou a uma iniciativa de países que questionam as violações de direitos humanos cometidas pelo regime de Ortega.

Na ONU, a decisão do Itamaraty foi de se unir ao grupo formado por Canadá, Costa Rica, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru, além do Chile. O bloco solicitava que Ortega libertasse dissidentes e que aceitasse a equipe de inspetores da Comissão de Inquérito, criada na ONU, para investigar os crimes do regime.