Maduro e Ortega mostram resistência à estratégia de Lula na região

Dias antes, uma outra declaração lida em nome de mais de 50 países denunciando Ortega tampouco tinha recebido o apoio brasileiro.

Em meados do ano passado, mais de 50 dissidentes nicaraguenses protestaram contra o posicionamento do governo Lula na OEA (Organização dos Estados Americanos). O centro do debate era uma resolução que condenava o regime centro-americano. Mas uma proposta brasileira de modificação do texto foi interpretada como uma tentativa do Itamaraty de suavizar as críticas contra Ortega.

O governo brasileiro negou que quisesse enfraquecer a resolução e insistia que apenas buscava que canais de diálogo fossem mantidos. No lugar de um documento para isolar o regime ainda mais, o Brasil alertava que o caminho era o de fortalecer a democracia. O Itamaraty também aponta que apenas iria chancelar denúncias e fatos que estivessem comprovados.

Mesmo assim, o grupo de dissidentes nicaraguenses se uniu para protestar. Numa carta aberta, dezenas deles denunciaram o que seria uma "manobra" do governo Lula.

"Rejeitamos as tentativas da delegação diplomática brasileira de flexibilizar os termos em que o Grupo de Trabalho sobre a crise nicaraguense será aprovado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA)", declararam. "As propostas apresentadas pelo Brasil buscam questionar a brutalidade sem precedente aplicada pela ditadura Ortega-Murillo contra milhares de cidadãos", denunciaram. "Essas propostas ofendem os familiares dos mortos e todas as vítimas da repressão do Estado totalitário de Ortega e Murillo", disseram.