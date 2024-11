Trump é sinal de crise na democracia Ocidental, diz ex-embaixador nos EUA

Não tenho dúvida que a eleição do Trump complica as coisas. Lula se pronunciou a favor da outra candidata (Kamala Harris). Para completar, em 2025 o Brasil vai presidir o Brics, o que dará uma exposição ainda maior. Tudo isso vai complicar. Vai haver problemas.

No outro governo Trump, o Brasil tinha dado uma guinada para a direita. Estava com Michel Temer e depois Bolsonaro.

Bolsonaro tinha uma solidariedade com Trump, não com os americanos. Nos dois anos que os dois coincidiram nas respectivas presidências, apesar de o Brasil ter cedido em temas econômicos, os americanos deram cacete no Brasil, aplicando taxas no setor siderúrgico. Imagina com Lula? Se ele [Trump] for presidente, teremos problemas. Acho que sua presidência afetaria nossas exportações, em especial na siderurgia.

Claro, nossas exportações para os EUA não são da mesma dimensão do fluxo com a China, mas são importantes qualitativamente. A realidade é que, para o mundo todo, seria muito ruim [a eleição de Trump]. O único feliz seria Putin.

Isso vai exigir do Brasil uma reavaliação de sua política externa?

Ela já estava passando por isso. As pesquisas de opinião mostraram, há uns meses, uma queda na popularidade do Lula. E uma das questões foi sua declaração sobre Israel. Depois disso, houve uma reavaliação e foram mais cuidadosos. A deterioração com a Venezuela já tinha um indício claro que o Brasil havia mudado de postura. A postura da politica externa de Lula é manter o Brasil como um país do Sul Global e nunca tomar a iniciativa da ruptura. No fundo, a ruptura é uma derrota.