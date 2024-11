Marcado por tragédias climáticas, 2024 deve ser ano mais quente da história

Temperatura do mar

O conteúdo de calor do oceano em 2023 foi o mais alto já registrado e os dados preliminares mostram que 2024 continuou em níveis comparáveis. As taxas de aquecimento do oceano mostram um aumento particularmente forte nas últimas duas décadas. De 2005 a 2023, o oceano absorveu, em média, aproximadamente 3,1 milhões de terawatts-hora (TWh) de calor por ano. "Isso representa mais de 18 vezes o consumo mundial de energia em 2023", destacou o informe.



"Cerca de 90% da energia acumulada no sistema terrestre está armazenada no oceano e, portanto, espera-se que o aquecimento do oceano continue - uma mudança irreversível em escalas de tempo centenárias a milenares", alertou.



A consequência também tem sido o aumento do nível do mar que "está se acelerando devido à expansão térmica das águas mais quentes e ao derretimento das geleiras e das camadas de gelo".

"De 2014 a 2023, o nível médio global do mar subiu a uma taxa de 4,77 mm por ano, mais do que o dobro da taxa entre 1993 e 2002. O efeito do El Niño fez com que ele crescesse ainda mais rapidamente em 2023. Os dados preliminares de 2024 mostram que, com o declínio do El Niño, ele voltou a cair para níveis compatíveis com a tendência de aumento de 2014 a 2022", apontou.

Geleiras

O informe ainda alerta que a perda das geleiras está se intensificando. "Em 2023, as geleiras perderam um recorde de 1,2 metro de água equivalente de gelo - cerca de cinco vezes a quantidade de água no Mar Morto", afirmou.