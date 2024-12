Nobel da Paz terá sobrevivente de Hiroshima que imigrou ao Brasil

Ao UOL, um dia antes da cerimônia em Oslo, ela contou que tinha dois anos de idade quando a bomba explodiu. "No dia 6 de agosto de 1945, eu estava na porta de casa brincando com meu irmão mais velho e minha mãe. Todos contam que era um dia lindo, com céu azul", disse.

A casa da família da sobrevivente ficava 18 quilômetros do epicentro da explosão. Mas, nos instantes seguintes, sua rua foi tomada por "uma chuva negra, um vento quente". "Minha saúde ficou muito ruim. Meus pais pensaram que eu iria morrer. Fiquei dias e dias com diarreia e a comida não parava no meu corpo", disse.

Hoje com 82 anos, Watanabe conta que, nos anos seguintes, a vida da cidade foi "muito triste". "Não havia comida, estava tudo contaminado", afirmou. "Não pensávamos no que havia ocorrido. Tínhamos que pensar em sobreviver, trabalhar todos os dias", disse.

Outro aspecto, segundo ela, foi a impossibilidade de sair da região. "Não nos queriam, não queriam que saímos de lá. Havia muita discriminação contra quem estava em Hiroshima naquele dia, foi muito horrível. Sobrevivemos, mas não era nossa culpa. Nós éramos vítimas", disse.

A japonesa decidiu, com 24 anos, migrar ao Brasil. "Eu sempre pensava que, quando eu crescer, eu vou morar em outro país. Um dia, vi uma placa com o anúncio e meu coração bateu muito forte naquele momento. Decidi que queria ir. Fui estudar para saber que país era aquele. Mas eu queria sair dali", contou.

A família de Watanabe resistiu em permitir que ela fizesse a viagem. Mas com o namorado já tendo partido para o Brasil, ela o seguiria algum tempo depois. "Eu decidi casar com ela e, em 1967, iria imigrar. Foram 45 dias de navio sozinha até o porto de Santos, onde meu marido me esperava. Ali começou minha vida no Brasil", contou.