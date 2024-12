O livro nosso de cada dia nos dai HOJE!

Dias atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o escritor Itamar Vieira Júnior, autor de "Torto Arado", um dos mais premiados escritores da literatura brasileira contemporânea. Com um exemplar do livro sobre a mesa, Lula contou a Itamar que estava assinando a legalização dos quilombos de Lençóis, Getimana e Boa Vista, que inspiraram o espaço ficcional do romance. No tom de espontânea intimidade que lhe é peculiar, Lula brincou, pedindo que Itamar lhe mandasse o seu segundo livro ("Salvar o Fogo", 2023), que acaba de ganhar o Prêmio Jabuti).

O vídeo comoveu leitores e colegas de Itamar, e muita gente no mundo dos livros. Porque para quem vive de e para os livros no Brasil, é extraordinário ter um presidente da república que faz um gesto de claro apreço ao livro e à literatura. A primeira coisa que pensei foi: A literatura pode muito mais do que a gente supõe! Porque Lula disse: "Isso é o resultado do seu esforço, querido.", deixando no ar a ideia de que a ficção pode interferir no real e de ajudar a corrigir injustiças.

Mas, passado o embevecimento, fiquei me questionando se Lula sabe que o segundo livro do Itamar, como tantos outros livros importantes publicados no Brasil nos últimos anos, ainda não chegou aos alunos, aos professores, às escolas e bibliotecas públicas, porque os livros literários que são comprados pelo Governo Federal todos os anos não estão sendo entregues desde 2022!