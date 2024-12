Investimento externo no turismo brasileiro registra aumento de 231% em 2024

De acordo com o Ministério do Turismo, entre os setores que mais se beneficiam desses investimentos estão o de transporte, com um valor de US$ 140 milhões, e o de cultura e lazer, que somaram US$ 37 milhões ao longo do ano.

"Esses segmentos foram os principais impulsionadores do interesse internacional, refletindo o potencial brasileiro de expandir sua infraestrutura turística e atrair cada vez mais visitantes", afirmou a pasta.

"O Brasil se consolida à frente de outros destinos internacionais para investimentos estrangeiros, sendo um país seguro política e economicamente, além dos indiscutíveis atrativos naturais que temos aqui", destaca o ministro do Turismo, Celso Sabino, que ainda aponta para o crescimento do PIB.

"Os dados mostram o fortalecimento do Brasil como um hub turístico global e indicam um crescimento sustentável, com o país se posicionando como um destino estratégico para investimentos no ecoturismo, turismo de aventura e turismo cultural", completa Sabino.