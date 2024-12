Líder de campanha de ódio contra Maria da Penha é alvo de operação

O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou uma operação contra o suspeito de promover ameaças e campanha de ódio contra Maria da Penha, através das redes sociais. A operação "Echo Chamber" ocorreu no sábado nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, com mandados de busca e apreensão e está sendo revelada apenas nesta terça-feira. O nome do suspeito foi mantido em sigilo.

Maria da Penha Fernandes dá nome à Lei nº 11.340/2006, voltada ao combate da violência doméstica contra a mulher. A operação contou com o apoio dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) dos Ministérios Públicos dos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.

Maria da Penha, conforme o UOL revelou com exclusividade em junho, passou a ganhar uma proteção do estado. Ela vinha sofrendo uma série de ataques da extrema direita e dos chamados "red pills" e "masculinistas", que se reúnem em comunidades digitais para disseminar o ódio às mulheres.