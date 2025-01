Réveillon, o despertar da humanidade contra a indiferença

Vivemos uma apatia diante das constatações de que, em 2024, tivemos o ano mais quente da história. E que todos os demais recordes de temperaturas foram registrados na última década.

Em pleno século 21, reagimos com indiferença ao fato de que a diarreia mata a cada ano 440 mil criança com menos de 5 anos no mundo. A solução não exige o desenvolvimento de um remédio milagroso. Apenas água potável e saneamento.

Estamos anestesiados?

O êxito de populistas é também o resultado da indiferença de partidos tradicionais, que trocaram sua missão de governar pela obsessão do poder.

Foram substituídos por charlatães e vendedores de ilusão que, instrumentalizando o sentimento de abandono do cidadão, apresentam propostas tão sedutoras como mentirosas. E, quando são confrontados com ameaças reais, são os primeiros a abandonar. Quem não se lembra de um certo capitão suspeito de golpismo que, diante do caos, se limitou a lamentar: "não sou coveiro".



Despertar é urgente. Não se trata apenas de promover a entregar roupas usadas para instituições de caridade alguns dias antes do Natal. Mas ensinar a não se conformar, a se indignar, a acreditar que se pode mudar o mundo, a sair às ruas pela liberdade, a se mobilizar, a saber que uma pessoa que dorme numa praça significa um crime, que uma pessoa faminta não é uma fatalidade e que a morte de um desconhecido é a morte da humanidade. O eixo da civilização, no fundo, sofre um abalo. Paradoxal, a unidade passa a ser a humanidade em sua diversidade.

Quando Yuri Gagarin, em 1961, se tornou o primeiro homem a entrar em órbita, levava consigo o sonho e a loucura de séculos. Quando ele retornou, confessou que sua maior surpresa não foi ver a vastidão do universo, mas a beleza do planeta. Ele estava apaixonado pela Terra.