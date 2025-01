Trump diz que mudança de Zuckerberg pode estar relacionada com suas ameaças

O presidente eleito Donald Trump elogiou a decisão da Meta de encerrar seu programa de verificação de fatos em plataformas como Facebook e Instagram, 'copiando' as políticas adotadas por Elon Musk em suas redes sociais. Em entrevista à Fox News Digital, o republicano destacou como a companhia de Mark Zuckerberg "percorreu um longo caminho". Para o líder norte-americano, a "apresentação da Meta foi excelente".

Os comentários demonstram uma reviravolta na relação entre o presidente eleito e Zuckerberg.

Instantes depois, numa coletiva de imprensa nesta terça-feira, Trump foi questionado se achava que a mudança do dono da Meta tinha uma relação com as ameaças que o presidente eleito teria feito contra ele. E respondeu: "provavelmente ".