Governo Trump é o único a votar contra proposta sobre 'esperança' na ONU

"Os Estados Unidos apoiam firmemente os esforços para manter a paz e buscar soluções diplomáticas para as crises no mundo", justificou a delegação americana. "Os direitos individuais, incluindo as liberdades de expressão, associação, reunião pacífica e religião ou crença, são fundamentais para a segurança dos Estados Unidos e para a promoção da paz em todo o mundo", disse.

"Essa resolução, no entanto, contribui para a proliferação desnecessária de vários dias internacionais, muitos dos quais têm intenção semelhante - inclusive a resolução 36/67 da Assembleia Geral da ONU, de 30 de novembro de 1981, que declara o Dia Internacional da Paz, a resolução 66/281 de 28 de junho de 2012, sobre o Dia Internacional da Felicidade, e a resolução 72/130 de 8 de dezembro de 2017, que declara o Dia Internacional da Convivência em Paz" criticou.

O real motivo, porém, não era esse. O veto ocorreu por conta de referências no texto à promoção da diversidade, o combate ao racismo e a busca por uma maior participação das mulheres na vida pública. O governo Trump estipulou uma lista de palavras, termos e conceitos que, a partir de agora, estão proibidos em sua administração. A política externa, consequentemente, tem a missão de derrubar propostas que caminhem na direção dessa expansão de direitos.

"O projeto de resolução atual também contém referências à diversidade, equidade e inclusão que entram em conflito com as políticas dos EUA que buscam eliminar todas as formas de discriminação e criar oportunidades iguais para todos", disse a delegação americana.

"Por esses motivos, os Estados Unidos não podem se unir ao consenso sobre a resolução atual e decidiram convocar uma votação e votar não", explicou.

Sob o impacto da votação, diplomatas europeus lembravam como o resultado, por mais que escancare o isolamento dos EUA, revela também o risco de que, com a determinação da extrema direita de desmontar a ordem internacional e seus valores, as instituições se transformem em cemitérios de esperança.