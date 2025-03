Ameaçado, Projeto Portinari pede socorro

Em 25 anos de trabalho, o catálogo de mais de 5.000 páginas foi entregue ao público, no Brasil e no exterior, recebendo inúmeros prêmios, inclusive o Jabuti.

A publicação foi adotada pelo Palácio do Planalto como um "Presente de Estado", sendo oferecida pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff ao papa Bento 16, à rainha da Inglaterra, aos presidentes da França Jacques Chirac e François Hollande, ao governo do Japão e à então secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, entre outros.

A criação do projeto foi amplamente celebrada por resgatar o trabalho do pintor, e atua por democratizar o acesso para todos. "Trabalham discretamente os executantes do Projeto [Portinari], mas deve cercá-los a confiança e o carinho dos que acreditam no Brasil de amanhã nascendo das mãos e do espírito dos brasileiros de hoje", escreveu Carlos Drummond de Andrade no Jornal do Brasil, em 3 de abril de 1982.

Jorge Amado, em agosto de 1983, destacou como o Projeto Portinari era "pioneiro no Brasil, de importância fundamental para a conservação de nossa memória artística". "Candido Portinari foi um dos momentos mais altos de nossa criação, é um dos símbolos do nosso povo cuja grandeza e cuja miséria ele imortalizou", disse. "João Candido, seu filho, complementa a obra do pai glorioso com o magnífico trabalho que sobre ele realiza com paciência, talento, conhecimento e amor", destacou.

Por 4 décadas, o projeto ainda organizou exposições, publicações, seminários e palestras no Brasil e no exterior. Hoje, sua missão principal é a de levar o legado artístico, ético e humanista de Portinari às crianças e jovens, principalmente em regiões menos favorecidas. "Portinari nas Quebradas", por exemplo, já passou pelo Complexo do Alemão, da Maré, da Cidade de Deus, da Rocinha e Madureira.