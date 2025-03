Medida de Trump deve causar perda bilionária para madeireiras do Brasil

De acordo com a Amcham, os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul representam, juntos, 86,5% do total exportado em termos de madeiras. No segmento de móveis, os três estados do Sul e São Paulo somaram juntos 97,6% do total vendido para os EUA em 2024.

Em todos os cenários, Santa Catarina tem um papel fundamental. O estado é responsável por 41% das exportações de madeira e mais de 50% de móveis.

Em pouco mais de um mês, o deputado Eduardo Bolsonaro esteve fazendo lobby nos EUA em três ocasiões. Seu foco, porém, é mobilizar a base de Trump contra o Supremo Tribunal Federal.

No total, os EUA importaram, em 2024, US$ 49,3 bilhões no setor de madeira e produtos de madeira, sendo 53,6% em móveis, 46,4% em madeira e carvão.

"O Brasil aparece com destaque nas compras dos EUA de madeira, carvão e suas obras, sendo o 3o maior fornecedor ao país desse grupo de produtos em 2024, com US$ 1,5 bilhão (ou 6,8% do total importado pelos EUA)", afirmou a entidade. Apenas o Canadá e China superam o fornecimento brasileiro.

Já para móveis e partes, o Brasil tem uma posição mais modesta como fornecedor aos EUA, sendo somente a 15?ª maior origem de importações do país, com US$ 214 milhões e 0,8% de participação. Vietnam, China, Canadá e México foram os principais fornecedores aos EUA.