Trump amplia ataque contra Canadá, promete dobrar tarifas e aprofunda crise

O presidente Donald Trump ampliou seus ataques contra o Canadá, depois que governos de províncias do país ao norte dos EUA adotaram medidas de retaliação e diante do boicote a produtos americanos nas prateleiras dos supermercados canadenses.

Nas redes sociais, o republicado anunciou que, a partir de amanhã, vai instaurar taxas sobre o aço e alumínio do Canadá na ordem de 50%. Entram em vigor, nesta quarta-feira, as tarifas sobre o aço de todo o mundo, inclusive brasileiro. O novo imposto para o restante dos exportadores será de 25%.

"Com base no fato de Ontário, no Canadá, ter colocado uma tarifa de 25% sobre a "eletricidade" que chega aos Estados Unidos, instruí meu Secretário de Comércio a acrescentar uma tarifa ADICIONAL de 25%, para 50%, sobre todo o aço e alumínio que chega aos Estados Unidos vindo do CANADÁ, uma das nações com as tarifas mais altas do mundo", anunciou Trump, em suas redes sociais.