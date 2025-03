Empresas pedem a Trump acesso ao mercado de saúde, teles e etanol do Brasil

"Os esforços legislativos para expandir o licenciamento compulsório além dos padrões do TRIPS (Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) criam incertezas para os inovadores dos EUA, impedindo o investimento em novos produtos", disse.

Recomendação:

"As alterações na lei de propriedade intelectual do Brasil são cruciais para reduzir os atrasos nos exames e permitir ajustes proporcionais aos termos da patente em casos de atrasos excessivos não causados pelos requerentes", disse. "O Brasil também deve implementar mecanismos legais para pesquisas farmacêuticos e alinhar os padrões de propriedade intelectual com as melhores práticas internacionais, garantindo que as regras de licenciamento compulsório sejam compatíveis com as obrigações da OMC."

Tarifas de polietileno

A carta ainda destaca como, em 2024, os EUA responderam por aproximadamente 70% de todas as importações de polietileno para o mercado brasileiro, tornando-se o maior fornecedor para o Brasil depois do produtor nacional.

Em outubro de 2024, o Brasil aumentou as tarifas sobre as importações de produtos químicos de 11,5% para 20%. O Brasil também está no meio de uma investigação antidumping dos produtos dos EUA e da Canadá, que, se for bem-sucedida, imporá tarifas adicionais de 21,4%, elevando o total para 41,4%.