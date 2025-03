Em meio à guerra comercial, inflação nos EUA tem leve queda e fica em 2,8%

A partir desta quarta-feira, os EUA cobrarão 25% de impostos sobre todo o aço que entrar no país, além de 10% sobre o alumínio.

Para isso, Trump recorreu à ideia de uma suposta ameaça à segurança nacional. Mas, de acordo com a ordem executiva assinada pelo presidente, as tarifas têm o potencial de atingir uma vasta gama de produtos que usam o aço e alumínio estrangeiro, afetando um fluxo de comércio que poderia chegar a US$ 150 bilhões. No total, quase 300 produtos, incluindo peças de carros e até moveis, estariam nesta lista.

O temor é que, diante das novas taxas, a inflação ganhe ritmo, incluindo em setores como automotivos, construção e mesmo de bebidas - que usam metais para suas latas.

Trump, nos últimos dias, já começou a preparar a opinião pública americana para o que pode ser uma elevação de preços, rompendo sua promessa de campanha de que a vida do cidadão seria melhor, que ele controlaria e inflação e que o poder aquisitivo aumentaria.

Agora, seu discurso admite que uma certa "dor" pode ser sentida no curto prazo, não descarta uma recessão e fala que um período de "transição" será necessário para que os EUA "voltem a ser ricos".

Algumas empresas, como no setor de facas, aumentaram seus preços em 10%, já se antecipando aos novos custos de importação.