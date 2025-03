Trump abandona promessa de campanha, taxa US$ 150 bi em bens e admite 'dor'

A pressão levou a Casa Branca a calibrar algumas de suas taxas, nos últimos dias. Os impostos prometidos sobre México e Canadá foram, em parte, retirados. As ameaças feitas na terça-feira contra os canadenses, de uma aplicação de taxas de 50%, também foram abandonadas, horas depois.

Em seu primeiro mandato, Trump deu uma solução para a pressão doméstica, desmantelando ao longo de meses suas próprias tarifas. Com negociações com cada um dos governos, os EUA acabaram aplicando cotas. Outro caminho foi o de permitir que empresas americanas solicitassem isenções, caso provassem que necessitavam do aço importado.

Os dados, de fato, mostraram que o setor siderúrgico americano saiu beneficiado. Desta vez, não por acaso, as empresas siderúrgicas comemoram. "Apoiamos totalmente sua liderança", disseram nove executivos do setor, em uma carta recente ao presidente.

Mas, segundo a Universidade da Califórnia, o setor manufatureiro perdeu no primeiro mandato de Trump cerca de 75 mil empregos como resultado direto das tarifas sobre metais. Naquele momento, os preços do aço nos EUA subiram 5% no mês seguinte à entrada em vigor das tarifas e os preços do alumínio aumentaram 10%.

As tarifas, assim, custaram aos contribuintes mais de US$ 900 mil para cada emprego salvo ou criado, de acordo com um levantamento da Peterson Institute for International Economics.

Agora, o mercado teme que, de novo, os ganhos do setor da siderurgia não sejam suficientes para compensar as perdas ao restante da economia.