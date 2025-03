"Tomara que você seja deportado".

Neste país construído sobre um mito tão mentiroso quanto conveniente - a de que todos têm a chance de prosperar - o movimento político de extrema direita não abala apenas a estrutura de poder. A cada dia, cava-se com a energia que apenas a xenofobia consegue gerar um abismo entre a civilização e a barbárie.

Ao chegar em casa, depois do incidente, liguei a televisão e, num canal que serve de braço armado do trumpismo, a apresentadora insistia sobre a necessidade de que a deportação não acontecesse apenas com os imigrantes que estariam de forma irregular no país.

"É hora de debater quem merece estar aqui", disse.

Todos nós sabemos como essa história acaba.