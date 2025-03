Governo Trump usa detector de mentiras para conter vazamentos

Kristi Noem, a secretária de Interior, confirmou que o mecanismo de detecção de mentira, questionado por dezenas de sistemas judiciais pelo mundo, seria usado para descobrir quem estava minando as operações.

"As autoridades que tenho sob o Departamento de Segurança Interna são amplas e extensas e pretendo usar cada uma delas para garantir que estamos cumprindo a lei, que estamos seguindo os procedimentos em vigor para manter as pessoas seguras e que estamos garantindo estar cumprindo o que o presidente Trump prometeu", disse Noem ao programa 'Face the Nation' da rede CBS.

"O Departamento de Segurança Interna é uma agência de segurança nacional. Nós podemos, devemos e faremos o polígrafo em nossos funcionários", defendeu.

No último final de semana, e sem dar explicações de como chegou aos resultados, Noem foi às redes sociais indicar que identificou "dois vazadores de informações aqui no Departamento de Segurança Interna que têm contado a indivíduos sobre nossas operações e colocado vidas de policiais em risco". "Planejamos processar esses dois indivíduos e responsabilizá-los pelo que fizeram", disse. Se condenados, eles podem pegar até dez anos de prisão.

A crise interna ainda levou o governo a modificar a direção da agência de imigração, conhecida por sua sigla ICE.

Todd Lyons, ex-diretor assistente de operações de campo do setor de fiscalização da agência, passou a ser o diretor interino do ICE. Madison Sheahan, ex-assessor de Noem quando ela era governadora de Dakota do Sul, foi escolhido para ser o vice-diretor da agência.