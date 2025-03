Trump expulsa embaixador sul-africano e aprofunda crise diplomática

"O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos não é mais bem-vindo em nosso grande país", disse Marco Rubio, secretário de Estado. "Ebrahim Rasool é um político que faz ataques raciais e odeia os Estados Unidos e o @POTUS (presidente dos EUA). Não temos nada a discutir com ele e, portanto, ele é considerado PERSONA NON GRATA", completou.

A origem da polêmica é a política de reforma agrária e distribuição de terras da África do Sul. Apesar de o país ter abandonado o Apartheid há 30 anos, a concentração de riqueza continua nas mãos da minoria branca. Num esforço para corrigir a situação, o governo local vem adotando uma postura para garantir maior distribuição de terras.

Trump, que tem como seu maior aliado o sul-africano Elon Musk, decidiu que essa opção não será aceita pelos EUA.

Na semana passada, Musk também ampliou as alegações de racismo contra brancos na África do Sul, afirmando que "a Starlink não tem permissão para operar na África do Sul, porque eu não sou negro".

A resposta não demorou para chegar. O embaixador Rasool criticou Trump e seus aliados por promoverem teses supremacistas. Ele usou como referência o apoio de Musk e do vice-presidente JD Vance ao britânico Nigel Farage e ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha, herdeiro do movimento nazista.

A reação de Trump foi, agora, a expulsão do embaixador do país que ocupa a presidência do G20.