Medidas de Trump levam 'pânico' a milhares em países mais pobres, diz ONU

A agência das Nações Unidas para a infância, Unicef, suspendeu ou reduziu programas de atendimento no Líbano, onde mais da metade das crianças com menos de dois anos não contam com alimentos em quantidades suficientes. "Fomos forçados a suspender, cortar ou reduzir drasticamente muitos de nossos programas, e isso inclui programas de nutrição", disse a representante da Unicef no Líbano, Ettie Higgins.

Na FAO, em Roma, a agência admitiu que programas de alimentação no Afeganistão e na África já foram suspensos, depois de Trump cortar US$ 300 milhões de seus repasses à organização. O impacto, segundo a entidade, será o aumento real da fome e da insegurança nessas regiões do mundo. A FAO instruiu seus funcionários a suspender programas e não fazer qualquer tipo de contratos que dependam de recursos americanos.

No Programa Mundial de Alimentação da ONU (PMA), os cortes resultaram já no fechamento do escritório da agência na África do Sul e a redução pela metade das rações entregues aos refugiados em Bangladesh.

De acordo com a entidade, sem novos recursos, a ração mensal para cada refugiado rohingya passará de US$ 12,5 por pessoa para apenas US$ 6,00.

"Todos os rohingyas recebem vouchers que são trocados por alimentos de sua escolha em varejistas designados nos campos. Para manter as rações completas, o programa precisa urgentemente de US$ 15 milhões para abril e US$ 81 milhões até o final de 2025", disse a entidade.

"A crise dos refugiados continua sendo uma das maiores e mais prolongadas do mundo", disse Dom Scalpelli, Diretor Nacional do PMA em Bangladesh. "Os refugiados rohingyas em Bangladesh continuam totalmente dependentes da assistência humanitária para sua sobrevivência. Qualquer redução na assistência alimentar os empurrará ainda mais para a fome e os forçará a recorrer a medidas desesperadas apenas para sobreviver", alertou.