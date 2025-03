Aliados mais radicais sugerem a Bolsonaro pedir asilo na embaixada dos EUA

Mas, repleta de desinformação e ataques contra a democracia no Brasil, a entrevista com Eduardo Bolsonaro ganhou um tom de uma "suposta" resistência ao comparar a situação política nacional à crise na Venezuela. Omitindo informações sobre as investidas contra as instituições feitas por bolsonaristas, o grupo se dedicou a mostrar o que julgam ser "injustiças" por parte do STF.

Num certo momento, uma postagem do jornalista Rodrigo Constantino foi lida para Eduardo Bolsonaro.

"Acho que Eduardo fez o certo ao ficar nos EUA e acho que seu pai deveria buscar abrigo na embaixada americana. É uma DITADURA. Fazer política normal é aceitar a falsa premissa de que há qualquer espaço para normalidade hoje. Não há. E toda resistência precisa de exilados", escreveu o jornalista aliado ao bolsonarismo.

O deputado Nikolas Ferreira foi às redes sociais repostar a mensagem de Constantino, sugerindo o asilo na embaixada dos EUA.

"Me lembro que na campanha eu dizia o seguinte: se a gente perder é triste, mas se o Bolsonaro perder é uma tragédia. A situação no Brasil é anormal e tirânica. Que Deus nos guie e nos fortaleça. Força, @BolsonaroSP", escreveu o deputado mineiro.

Procurado, o governo Trump se recusou a comentar a situação de Eduardo Bolsonaro e silenciou ao ser questionado sobre a avaliação que fazia do caso do deputado licenciado.