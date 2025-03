Trump abre guerra contra a Justiça e EUA têm risco de crise constitucional

Discurso de Trump gera alerta

No campo democrata e mesmo entre juristas, não foi apenas o incidente que passou a ser tratado como um sinal de alerta e um teste dos limites do poder do Executivo.

No final da semana passada, Trump usou um discurso no Departamento de Justiça para sugerir que vai acabar com qualquer independência que o órgão possa ter. Trump se referiu a um "grupo corrupto de hackers e radicais dentro das fileiras do governo americano". "Esses dias acabaram e nunca mais voltarão",garantiu.

"Estamos virando a página de quatro longos anos de corrupção, armamento e rendição a criminosos violentos", afirmou Trump, numa alusão ao fato de que o Departamento de Justiça estaria sendo usado contra ele.

O presidente também sinalizou que vai abrir processos contra quem o acusou. "Agora, como chefe das forças policiais de nosso país, insistirei e exigirei total e completa responsabilização pelos erros e abusos que ocorreram. O povo americano nos deu um mandato, um mandato como poucas pessoas pensaram ser possível", disse Trump.

Desde que assumiu, o presidente demitiu promotores que o investigaram e examinou milhares de agentes do FBI que atuaram nas apuração contra os invasores do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.