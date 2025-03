Brasil e China contrariam Trump e pedem Rússia e Ucrânia negociando guerra

O Brasil e o grupo de emergentes ainda defenderam que a ONU seja a base para a negociação.

"Desenvolvimentos recentes sugerem que o conflito pode estar se aproximando de um ponto de inflexão, com o foco mudando do campo de batalha para a mesa de negociações", disse. "Acolhemos essa possível mudança e a vemos como uma oportunidade de gerar um novo impulso para acabar com o conflito. Isso poderia marcar uma etapa crítica em direção à paz e abrir caminho para um progresso significativo e sustentável", afirmoiu Danese.

"Pedimos a todas as partes e interessados que aproveitem essa oportunidade e se envolvam de forma construtiva nas negociações de paz. O objetivo compartilhado deve ser o de encontrar uma solução justa e duradoura, que atenda às preocupações mútuas das partes em conflito e leve a um acordo de paz negociado diretamente por elas e aceitável para elas", afirmou.

"Acreditamos que a ONU pode desempenhar um papel na promoção de tais esforços diplomáticos e na implementação de qualquer acordo de paz", insistiu.

Danese destacou que a posição do grupo precisa ser ouvida. "Questões como segurança alimentar e energética, bem como assistência humanitária, devem ser parte integrante do processo de paz, e as vozes do Sul Global devem ser ouvidas e consideradas no apoio à paz na região", disse.

"Como a situação continua a evoluir rapidamente, nós, como membros do Grupo de Amigos para a Paz, estamos comprometidos em manter um estreito envolvimento uns com os outros e com todas as partes relevantes", disse. "Nós nos esforçaremos para aprofundar nossa compreensão das diversas perspectivas, promover pontos em comum e desempenhar um papel construtivo no apoio a todos os esforços em prol da paz. Juntos, estamos prontos para contribuir para uma resolução pacífica do conflito e um futuro melhor para todos", completou.