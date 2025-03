Lula defende lançar candidato brasileiro em eleição estratégica na região

Ao longo da história, o órgão foi fundamental para denunciar ditaduras na América Latina e alertar sobre graves violações de direitos humanos.

Mas, recentemente, passou a ser alvo de uma tentativa por parte da extrema direita para tentar influenciar sua agenda. Grupos como a ADF, com um poderoso escritório de lobby em Washington, passaram a prestar consultoria para as alas mais radicais do bolsonarismo, na esperança de convencer a Comissão de que existe uma suposta ditadura no Brasil e a censura de vozes dissidentes.

Em recentes viagens de deputados do PL para Washington, foram essas entidades que serviram como base logística e chegaram a entrar nas reuniões.

Outro caminho usado pela extrema direita tem sido o da chantagem. Com os americanos bancando uma parcela significativa do orçamento do organismo, deputados da base de Donald Trump ameaçaram cortar os recursos da Comissão, caso o órgão não denunciasse as supostas violações cometidas pelo STF no Brasil.

Um relatório que está sendo preparado por Pedro Vaca, o comissário de Direito de Liberdade de Expressão, promete ser um termômetro importante da capacidade de influência do movimento ultraconservador.

O que ainda acendeu o alerta por parte do Brasil foi a decisão do governo Trump de convocar americanos - sempre de sua própria linha ideológica - a se candidatar ao posto.



A sinalização do interesse americano mobilizou vozes progressistas na região. Na semana passada, o brasileiro esteve com Lula. A decisão do Planalto foi por dar um sinal verde para que o Itamaraty inicie uma campanha por votos. A chancelaria estima que, com a corrida já avançada e com outros nomes já em viagem pela região, o Brasil terá de fazer um trabalho intenso por apoio. Oficialmente, a candidatura do acadêmico ainda não foi lançada.