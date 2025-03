Professores alertam para autoritarismo nos EUA: 'somos os inimigos'

Os EUA estão vivendo "momentos sombrios" e não se pode mais descartar que o país esteja caminhando para um "sociedade autoritária". O alerta é de Michael Thaddeus, professor de matemática da Universidade de Columbia e vice-presidente da Associação Americana de Professores Universitários.

Thaddeus tem sido um dos líderes entre os acadêmicos na resistência contra as ações do governo de Donald Trump contra o mundo universitário e fala em nome de centenas de acadêmicos americanos. Nos últimos dias, a Casa Branca iniciou o fechamento do Departamento de Educação, cortou milhões de dólares em recursos de pesquisas, prendeu estudantes, retirou vistos e barrou a entrada nos EUA de pesquisadores.

Um dos casos mais simbólicos dessa ofensiva foi a prisão de Mahmoud Khalil, graduado da Universidade de Columbia e residente legal permanente nos EUA. A tentativa de deportá-lo provocou indignação e protestos em todo o país. Mas por mais chocante que sua prisão tenha parecido, ela é parte de uma operação maior.



O Departamento de Justiça determinou o envio de investigadores a dez universidades para "monitorar e relatar atividades de estudantes estrangeiros". Trump, enquanto isso, alerta que a prisão de Khalil na Columbia é "a primeira de muitas que virão".