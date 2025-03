Base de Trump propõe saída dos EUA da ONU, que só tem dinheiro até outubro

"As Nações Unidas se transformaram em uma plataforma para tiranos e um local para atacar os Estados Unidos e seus aliados", disse Lee. "Deveríamos parar de pagar por isso. À medida que o presidente Trump revoluciona nossa política externa, colocando os Estados Unidos em primeiro lugar, devemos nos retirar dessa organização fictícia e priorizar alianças reais que mantenham nosso país seguro e próspero", defendeu.

Desde que assumiu, Trump rompeu com a OMS, saiu do Acordo de Paris, cortou recursos para dezenas de organismos internacionais e se retirou do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Os deputados republicanos Eli Crane do Arizona, Diana Harshbarger do Tennessee, Anna Paulina Luna da Flórida, Harriet Hageman do Wyoming, Josh Brecheen de Oklahoma, Thomas Massie do Kentucky e Marjorie Taylor Greene da Geórgia também já anunciara que patrocinarão a legislação.

Um dos nomes mais fortes a apoiar o projeto é do presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, o deputado republicano Mike Rogers, do Alabama.

Os congressistas apontaram para uma resolução que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou para que Israel devolva todas as terras e bens que estabeleceu nos Territórios Palestinos desde 1967. "Não aceitaremos a hostilidade contínua da ONU contra nosso aliado Israel", escreveram os legisladores.

Essa não é a primeira vez que os americanos ensaiam uma saída ONU. Em 1997, o então senador Ron Paul apresentou um projeto similar. Mas recebeu apoio mínimo.