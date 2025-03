EUA optam, por enquanto, pelo silêncio diante da decisão contra Bolsonaro

Membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL que, de fato, a situação no Brasil é um dos focos do trabalho do atual governo no que se refere à América Latina. Conforme a reportagem revelou no fim de semana, a eleição no Brasil em 2026 é considerada como estratégica não apenas para os interesses de Trump na região, mas também para o movimento ultraconservador mundial.

Um dos caminhos que a Casa Branca avalia adotar é o de insistir na narrativa de que as instituições brasileiras estariam sendo usadas para impedir que o ex-presidente possa manter seu papel político. O foco não é o de salvar Bolsonaro de uma eventual prisão, mas essencialmente de desmoralizar a Justiça brasileira e, com ela, o processo eleitoral de 2026.

Para isso, não se descarta fazer uma comparação à suposta perseguição que Donald Trump enfrentou na Justiça americana e o que ocorre com o brasileiro. O atual presidente dos EUA é o primeiro da história do país a assumir o poder tendo sido condenado criminalmente.

Assim, Washington avalia adotar uma linha de que Bolsonaro estaria também sendo "perseguido", omitindo as provas contra o brasileiro e a existência do Estado de direito no país.

Sanções contra Alexandre de Moraes e outras pessoas envolvidas num eventual processo contra Bolsonaro podem ser consideradas.

Para embasar a ofensiva, um dos elementos que o governo americano avaliará é como Moraes poderá usar a existência das redes sociais como um suposto instrumento por parte dos golpistas. Uma das ideias é a de usar esse elemento como "prova" da "censura" praticada pelo STF contra a liberdade de expressão, numa manipulação do conceito.