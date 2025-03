'Farei oração', disse vice de Trump durante ataque ao Iêmen; veja conversas

Mas, segundo a transcrição, Hegseth publicou o horário em que os caças americanos decolariam para os ataques e avisou aos demais participantes do grupo o que ocorreria nas horas seguintes. No aplicativo, os membros que tinham sido incluídos na conversa receberam a informação duas horas antes dos ataques, incluindo o jornalista.

Nas redes sociais, Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, correu para afirmar que a revista "admitiu: esses NÃO eram 'planos de guerra'". "Toda essa história foi mais uma farsa escrita por um odiador de Trump que é conhecido por seu sensacionalismo", disse.

Ainda que não seja o plano de guerra completo, a versão da Casa Branca destoa do que está sendo revelado, com uma linha do tempo dos ataques.

As revelações devem fortalecer o pedido de democratas do Congresso pela renúncia de Hegseth e Michael Waltz, o assessor de segurança nacional que teria, sem querer, colocado o editor da revista para dentro do grupo. Se vazadas, as informações teriam permitido que os grupos no Iêmen pudessem ter escapado ou que os pilotos americanos fossem abatidos.

Também chamou a atenção que a referência de Hegseth à OPSEC - uma sigla sobre a segurança operacional. Na prática, isso seria um reconhecimento de que ele admitia que se tratava de informações sob sigilo.