Julgamento de Bolsonaro põe democracia brasileira sob os holofotes do mundo

O julgamento de Jair Bolsonaro no STF não é apenas o processo de um ex-presidente indiciado por tentativa de golpe de estado. Acompanhado com atenção fora do Brasil, o julgamento que começou nesta terça-feira é considerado como um teste da capacidade das democracias de se defenderem contra rupturas, usando o estado de direito e suas instituições.

O processo ocorre num momento particular no mundo, com a extrema direita avançando no desmonte de valores democráticos e capitaneada por um movimento com fortes traços autoritários comandado a partir do Salão Oval.

De fato, nos círculos acadêmicos nos EUA um novo fenômeno ganhou força nos últimos meses: a leitura coletiva da obra de Sinclair Lewis, "It Can't Happen Here" (Não pode acontecer aqui), um roteiro dos anos 30 sobre o risco de o fascismo desembarcar nos EUA.

O livro conta a história de como um "homem comum", o senador Buzz Windrip vence a eleição presidencial de 1936 e transforma os EUA em uma ditadura fascista. Antes da eleição, a maioria dos americanos assume que o fascismo não tinha como ser instaurado no país.