Milei zomba do Brasil nas redes: 'alegria não tem fim'

Ele ainda agradeceu o time "por esta noite de tantas alegrias".

Mais de uma hora depois, ele repostou um meme no qual o músico Roberto Carlos aparece supostamente cantando como foi feio o resultado. Trata-se de uma montagem.

Milei mantem uma relação de amizade com a cúpula bolsonarista. Mas adotou um tom crítico e de ruptura com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois presidentes sequer mantiveram reuniões, desde que o argentino assumiu o poder em 2024.

Se tradicionalmente Brasil e Argentina estiveram no mesmo lado em questões comerciais, hoje os dois países travam uma disputa. Buenos Aires, que preside o Mercosul, vem evitando temas de direitos humanos no bloco e chegou a minar a cúpula do G20, no Rio de Janeiro, liderada pelo Brasil no final de 2024.

Milei ainda optou por se alinhar ao governo de Donald Trump, sugerindo uma coalizão de movimentos de extrema direita.