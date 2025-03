Trump impõe taxas de 25% sobre carros importados e aprofunda protecionismo

"Esse é o começo do dia da liberação dos EUA", disse Trump. "Vamos recuperar o dinheiro que os países levaram", afirmou. "Amigos e inimigos levaram muito de nós", afirmou. Segundo ele, as fábricas voltarão aos estados americanos. "A produção de carro vai voltar. Isso vai levar um tempo. Mas logo teremos uma ampla produção de veículos no país", insistiu.

Trump ainda indicou que empresas receberão incentivos fiscais para instalar fábricas nos EUA. Durante o anúncio, o presidente voltou a criticar os europeus pela forma que tratam os produtos americanos.

Europa critica Trump

Instantes depois do anúncio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lançou críticas contra Trump. "Lamento profundamente a decisão dos EUA de impor tarifas sobre as exportações automotivas da UE", disse a europeia. "Tarifas são impostos - ruins para as empresas, piores para os consumidores, nos EUA e na UE", afirmou.



"A UE continuará a buscar soluções negociadas, salvaguardando seus interesses econômicos", prometeu.

Já os exportadores brasileiros respiraram aliviados diante da notícia de que apenas carros seriam afetados. Em 2024, o Brasil exportou US$ 1,3 bilhão em autopeças aos EUA, 17% de toda a venda ao exterior feira pelo país. O temor era de que esse segmento também fosse afetado.

Ainda assim, a medida pode afetar certas vendas nacionais. No caso de veículos, o Brasil exportou cerca de US$ 242 milhões aos EUA no ano passado. Mas quase a integralidade das vendas era composta por caminhões. Carros leves se limitam a US$ 6 milhões por ano.