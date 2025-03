Crítica da Anistia, ONU avaliará respostas do Brasil aos crimes da ditadura

"Um exemplo emblemático dessa prática foi o caso do policial Cláudio Guerra, que foi condenado em junho de 2023 pela ocultação de 12 corpos de opositores políticos desaparecidos à força durante a ditadura militar", disse. "No veredicto, o judiciário brasileiro - 2ª Vara Federal de Campos de Goytacazes, Seção Judiciária do Rio de Janeiro - reconheceu a natureza imprescritível dos crimes contra a humanidade e a inaplicabilidade da Lei de Anistia 6683/1979", explicou.

"No entanto, essa decisão é bastante excepcional, pois, de acordo com as informações recebidas, a maioria esmagadora do judiciário continua a aplicar a Lei de Anistia de 1979 e, portanto, a impunidade continua a prevalecer por graves violações de direitos humanos, incluindo desaparecimentos forçados, cometidos durante a ditadura militar", lamentou o grupo.

"Além disso, alega-se que os processos judiciais que buscam o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei de Anistia de 1979 (Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental, números 153 e 320) ainda estão pendentes no Supremo Tribunal Federal para discussão e resolução", insiste.