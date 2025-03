Empresa de Eduardo Bolsonaro nos EUA movimentou R$ 800 mil

A Braz Global Holding havia sido criada em março de 2023, na cidade de Arlington (Texas). Além do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tinha como sócios o empresário e influenciador Paulo Generoso e André Porciuncula Esteves, que ocupou, por alguns meses, a Secretária de Fomento e Incentivos da Cultura no governo Bolsonaro. Era ele quem administrava, por exemplo, a captação de recursos para a lei Rouanet. O incentivo, atacado pelo bolsonarismo, teve um incremento durante sua gestão. Antes de entrar para o governo, Esteves era policial militar na Bahia.

O documento que revela a movimentação é de 28 de julho de 2023 e apresenta o nome de Paulo Generoso em sua assinatura. Em sua última página, a informação é de que a transação se referiria a lotes.

Em 4 de fevereiro de 2024, um documento também do mesmo estado americano confirma a transação.

Dois meses depois, a empresa é fechada

Conforme o UOL revelou, a empresa holding em nome de Eduardo Bolsonaro foi fechada no mesmo dia em que também foram encerradas as atividades de outra companhia, registrada no Texas. Em ambas, há uma coincidência: a participação de Paulo Generoso.

Na semana passada, a coluna informou que havia um registro de empresa no nome de Eduardo sediado num endereço residencial em Arlington (Texas), no mesmo estado de onde o filho do ex-presidente anunciou que não voltaria ao Brasil.