Trump e Lula disputam Comissão Interamericana em eleição estratégica

Brasil lança candidato

A ofensiva americana fez o Brasil também entrar na corrida. Conforme o UOL revelou há duas semanas, Lula sinalizou que quer um brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A aposta do Brasil é pelo acadêmico Fabio de Sá e Silva, que já esteve à frente de pesquisas e políticas em temas prisionais, de segurança pública e acesso à justiça. Silva já trabalhou no antigo Ministério da Justiça e foi consultor de vários organismos internacionais com atuação em direitos humanos, incluindo a própria Comissão.

A eleição no organismo da OEA (Organização dos Estados Americanos) é considerada como estratégica, tanto para os governos progressistas como para o movimento ultraconservador. O voto ocorre no meio do ano e vai definir três das sete vagas da Comissão.

Ao longo da história, o órgão foi fundamental para denunciar ditaduras na América Latina e alertar sobre graves violações de direitos humanos.

Mas, recentemente, passou a ser alvo de uma tentativa por parte da extrema direita para tentar influenciar sua agenda. Grupos como a ADF, com um poderoso escritório de lobby em Washington, passaram a prestar consultoria para as alas mais radicais do bolsonarismo, na esperança de convencer a Comissão de que existe uma suposta ditadura no Brasil e a censura de vozes dissidentes.

Em recentes viagens de deputados do PL para Washington, foram essas entidades que serviram como base logística e chegaram a entrar nas reuniões.