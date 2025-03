EUA mandam alerta para China: 'Impediremos intervenção em nosso hemisfério'

Segundo ele, a Iniciativa Cinturão e Rota de Pequim "promete aos países bilhões em investimentos, mas os deixa com construções de má qualidade, dívidas insustentáveis e comunidades empobrecidas" — ele cita como exemplo a barragem de Matthews Ridge, construída por uma empresa de mineração chinesa, que entrou em colapso e inundou comunidades locais no noroeste da Guiana em 2021.

A China também esteve no centro do debate com a primeira-ministra Mia Mottley, de Barbados, que é presidente da CARICOM. Os líderes que não foram convidados a participar da visita de Rubio pediram que ela manifestasse preocupação diante da proposta de tarifa que Trump está considerando impor aos navios fabricados na China que atracam nos portos dos EUA. A taxa multimilionária aumentaria a inflação na região, e os líderes querem uma isenção para o Caribe.

Em sua parada na Jamaica, o foco de Rubio foi retomar a relação com o país. A ilha, que já esteve à beira da falência, é agora considerada como uma localização estratégica, próxima às principais rotas de navegação marítima.

Os americanos não conseguiram convencer o país a abandonar o acordo com Cuba para os serviços de médicos enviados por Havana. Mas o alerta ficou estabelecido.

Durante a viagem, Rubio esteve também com os líderes de Trinidad e Tobago e do Haiti. Com toda a região, a situação do crime organizado e da imigração estiveram entre as prioridades nas conversas.

Após pressão, Panamá rompe contratos com China

Mas as viagens não foram marcadas apenas por gestos de aproximação. Ao passar pelo Panamá, Rubio pressionou o governo local a romper seus acordos com a China, sob o risco de ofensiva até mesmo militar para retomar o canal que liga os dois oceanos.