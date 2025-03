Brasil não consegue garantias de Trump e já teme tarifaço

Nos últimos dias, o Itamaraty liderou uma missão para Washington DC, na esperança de seduzir a Casa Branca a não incluir o país no tarifaço. Diplomatas admitiram ao UOL que a delegação voltou sem um acordo e o próprio alto escalão do governo já considera que as tarifas podem ser inevitáveis.

Na surdina, a missão negociou concessões e indicou áreas que poderiam aceitar uma abertura. Com a condição de que houvesse um gesto por parte dos EUA.

Uma semana antes, foi a vez do setor privado realizar uma visita para a capital americana na esperança de entender de que maneiras as tarifas seriam adotadas. A delegação de empresários também voltou sem um acordo.

Não se descarta um encontro entre hoje e amanhã envolvendo o próprio chanceler Mauro Vieira a cúpula do governo Trump. Seria o "encontro da última chance", na esperança de ver alguma isenção para os produtos brasileiros. Mas tanto no Itamaraty como no setor privado, assim como no Ministério do Desenvolvimento, já se trabalham com a perspectiva de o Brasil ser atingido pelas tarifas.

Trump vem anunciado que o dia 2 de abril será o "dia da libertação", numa referência à criação de uma nova política comercial que irá adotar os princípios da reciprocidade. Ou seja, se um país cobra tarifas de bens americanos, a Casa Branca adotará a mesma postura contra as exportações daquela nação.

Há, porém, um clima de caos e incerteza em Washington, com membros do governo e do próprio setor produtivo americano denunciando Trump por criar instabilidade. Relatos da Casa Branca ainda apontam para mudanças repentinas por parte do presidente sobre a direção que a nova política deveria tomar. Na semana passada, ele chegou a dizer que seria "muito justo" com seus parceiros comerciais. "As pessoas vão ficar surpresas positivamente", disse. Mas, nas negociações, vem deixando delegações estrangeiras sem qualquer parâmetro do que pode ainda ocorrer.