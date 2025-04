Escola Vladimir Herzog pede de novo modelo cívico-militar; família protesta

"Além disso, o modelo desloca funções educacionais para agentes de segurança pública, o que representa um desvio das finalidades pedagógicas da escola e compromete a liberdade de ensinar, a pluralidade de ideias e a inclusão", afirma.

"As experiências de militarização escolar já em curso carecem de evidências sobre sua efetividade e tendem a reforçar estigmas sociais e práticas autoritárias, sobretudo nas periferias, onde mais frequentemente são implementadas", indica.

?A carta ainda lembra do incidente registrado no ano passado.



"Causou-nos apreensão o fato de que, apesar do posicionamento público da família Herzog e da própria comunidade escolar em 2024, que resultou no anúncio da não adesão da escola ao referido modelo, a unidade permaneça listada no edital de consulta pública publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de fevereiro de 2025", disse.

"Reafirmamos que a trajetória de Vladimir Herzog e o compromisso da escola com sua memória exigem coerência institucional e pedagógica. A adesão ao modelo cívico-militar não apenas desrespeita esse legado, como compromete a construção de um ambiente escolar baseado na escuta, na cidadania e na dignidade humana", alertou.

Na carta, a entidade alerta que, se a escola mantiver seu plano, "o Instituto Vladimir Herzog avaliará as medidas cabíveis para a proteção da memória de Vladimir Herzog e para a defesa do direito à educação democrática e de qualidade".